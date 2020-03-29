Афиша «Online-театра»: спектакль «Мой внук Вениамин» покажет сегодня ОТВ

Посмотреть трансляцию можно на 1obl.tv.

Послушать 00:00

Из-за распространения коронавирусной инфекции все театры закрыты, но это не значит, что южноуральцы останутся без спектаклей. Сегодня, 29 марта, ОТВ покажет онлайн-спектакль «Мой внук Вениамин» (16+) от Камерного театра.

История повествует о женщине по имени Эсфирь Львовна, которая во время войны потеряла всё. И теперь грезит о продолжении своего рода: своего сына женщина хочет женить на еврейской девушке и мечтает, чтобы у них родился сын, её внук. Однако Эсфирь Львовна — женщина, чьи любовь и самопожертвование столь же безграничны, как и деспотизм. Каждый из членов её маленькой семьи начинает по-своему сопротивляться этой тирании. И планы начинают рушиться.

Сбудется ли мечта одинокой женщины, продолжится ли её род? Об этом можно узнать сегодня, в 19:00, на ОТВ. Не пропустите!