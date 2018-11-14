/ Челябинская филармония представляет: 5 выступлений ноября

Анонс главных концертов этого месяца.

Челябинская филармония представила программы мероприятий на вторую половину ноября. Сайт «Первый областной» знакомит всех неравнодушных с выступлениями, которые пройдут в зале имени Сергея Прокофьева.

16 ноября состоится концерт из цикла «Steinway Вечера». Событие пройдет в рамках программы минкульта «Всероссийские филармонические сезоны». На сцене выступит солист Московской филармонии Юрий Фаворин.

Юрий Фаворин ведет активную концертную деятельность, выступая как с сольными концертами, так и в ансамбле с ведущими симфоническими и камерными оркестрами России, Европы, Японии. В его репертуаре сочинения самых разных эпох и направлений — от классики до сочинений современных композиторов. Юрий выступал с концертами во многих странах мира: в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Норвегии, Польше, Франции, Швеции. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинской филармонии.

23 ноября пройдет концерт в цикле: «Звезды XXI века». На челябинской сцене выступят солисты Московской филармонии, фортепианное трио в составе: Екатерины Мечетиной, Никиты Борисоглебского и Сергея Антонова.

24 ноября с концертом из цикла «Сказки с большим оркестром» выступит Челябинский филармонический оркестр. В выступлении примут участие Народный артист России Александр Филиппенко и Филармонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист России Адик Абдурахманов.

Как заинтересовать ребенка классической музыкой? Рассказать ему сказку в сопровождении оркестра! В новом концертном сезоне филармонический оркестр «Классика» в содружестве со звездами отечественного театра и кино запускает новый проект — «Сказки с большим оркестром». Чудесные истории в исполнении звезд театра и кино будут звучать в филармонии весь сезон, вплоть до весны. Следите за афишей! — отметили организаторы.

Кроме того, 24 ноября в концертном зале камерной музыки «Родина», в рамках программы «Зарубежные органисты» пройдет выступление итальянского музыканта Джампаоло Ди Роза. Организаторы отмечают, что итальянец исполняет музыку широчайшего спектра и различных исторических периодов.