/ Здание областной детской филармонии глобально реконструируют к 2020 году

Проект модернизации сегодня презентуют Борису Дубровскому.

Аварийное здание детской филармонии в Челябинске, посетил губернатор Борис Дубровский. Учреждение не функционирует уже более 10 лет. Проект его реконструкции обсудил глава региона со специалистами.

Мы вернем Челябинску уникальное культурное учреждение. На северо-западе города ничего подобного нет, а тут проживает треть населения мегаполиса. Это будет культурный центр для горожан. По предварительным оценкам, на реализацию этого проекта потребуется порядка 400 млн рублей: 200 — на работы, 200 — на оборудование. Мы подготовили заявку в министерство культуры РФ на сумму 270 млн рублей с гарантией софинансирования из областного бюджета. Входить в проект будем после решения федерального министерства. Если оно будет отрицательным, то будем принимать решение финансировать работы за счет областного бюджета. — отметил Борис Дубровский.

Филармонию ждет большое преображение: к старому зданию добавят пристрой и надстроят еще один этаж. Это позволит увеличить количество посадочных мест до 400, а количество квадратных метров на 1000. Студия звукозаписи, полноценные гримерные, две репетиционные площадки и еще множество полезных помещений появится у учреждения.

После открытия отреставрированного здания, в филармонии планируют организацию концертных, просветительских, клубных программ художественно-эстетической направленности.