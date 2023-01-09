«Чебурашка» собрал в Челябинске 20 миллионов рублей с 5 января

И еще 15 миллионов за первую неделю проката

Сервис подсчета кассовых сборов Фонда кино России (ekinobilet.fond-kino) публикует статистику по каждому региону страны. По данным сервиса, в Челябинске за неделю с 29 декабря по 4 января фильм «Чебурашка» собрал в прокате 15 миллионов 402 тысячи рублей и еще 20 миллионов — с 5 января.









Кинотеатры в Челябинске ставят сеансы каждые полчаса. В Челябинской области фильм посмотрели больше 240 тысяч зрителей.



Новый фильм о неизвестном науке ушастом существе сейчас на втором месте среди отечественных фильмов в российском прокате, уступая «Движению вверх» (3,07 млрд рублей) и перегнав «Холопа» (2,9 млрд рублей). Но, учитывая, что «Чебурашка» еще в прокате и собрал уже 2,96 миллиарда рублей за неполные две недели, он явно идет на рекорд.