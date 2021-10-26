Златоустовская «Динамо-Уралочка»: «Если болеть — то за нас на трибунах»

Ватерпольная команда ждет на своих играх вакцинированных болельщиков

В Челябинской области действует постановление об обязательной вакцинации от коронавируса. На спортивные мероприятия пускают зрителей, имеющих специальный сертификат и QR-коды. Такое решение поддерживает ватерпольная команда из Златоуста «Динамо-Уралочка».

«К сожалению, никак не прекращается эта короновирусная напасть. Поэтому нам всем вместе надо принимать меры, чтобы ее остановить. Введение QR-кодов для зрителей на спортивных соревнованиях — это не запрет, это возможность пройти вакцинирование и спокойно смотреть любимые виды спорта. И самое главное — это забота о здоровье людей», — подчеркнул главный тренер команды Михаил Накоряков.

Игроки команды сталкивались с самыми строгими мерами борьбы с коронавирусом.

«Мы за время пандемии участвовали в разных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Токио. Везде очень строгие меры по борьбе с коронавирусом, зрителей практически не пускают на трибуны. Это дает свой результат, но спорт без болельщиков сильно теряет. У наших зрителей возможность прийти на арены есть — с QR-кодом, который дается после вакцинации. Если болеть — то за нас на трибунах», — поделилась игрок ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» (Златоуст) Евгения Головина.

Напомним, ранее заведующая патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 Челябинска Елена Ермолаева рассказала, что в ее отделение попадают, как правило, непривитые пациенты.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заболела коронавирусом, и ее поразило то, как южноуральцы боятся вакцинации и не хотят ставить прививку. Она отметила, что каждый день видит, как умирают непривитые знакомые.

Власти Челябинской области не планируют принимать жесткие меры в отношении медиков, выступающих против прививок от коронавируса. Об этом во время брифинга по ковиду в пятницу, 22 октября, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.