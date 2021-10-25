Патологоанатом Челябинска: «Все, кого мы исследуем при вскрытии умерших от ковида, невакцинированные»

Елена Ермолаева считает, что введение обязательной прививки и QR‑кодов необходимо

В Челябинской области за минувшие сутки выявили 447 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Также Минздрав региона сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с COVID-19. Заведующая патологоанатомическим отделением ГКБ № 1 Челябинска Елена Ермолаева рассказала, что в ее отделение попадают, как правило, непривитые пациенты.

«Сейчас все, кого мы исследуем в патологоанатомическом отделении при вскрытии умерших от COVID-19, невакцинированные. Я сталкиваюсь с этим в практике, мне есть чем подтвердить свои слова. Так что я лично считаю, что введение обязательной вакцинации и QR-кодов необходимо. Если кто-то все еще не верит, нужно ли прививаться, то стоит задуматься. Коллеги из реанимации нашей больницы отмечают, что к ним поступают в отделение именно непривитые», — говорит Елена Ермолаева.

По мнению специалистов, высокая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с «дельта»-штаммом. Риск летального исхода при нем возрос в 2,3 раза, заявил «Интерфаксу» главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Челябинской области объявляется нерабочая неделя, которая должна сдержать темпы заболеваемости коронавирусом. Глава Челябинска Наталья Котова попросила жителей города оставаться дома в период длинных нерабочих дней.

В это время всем южноуральцам рекомендуется сократить число контактов и найти время на прививку. Пункты вакцинации в ТРК Челябинской области с 25 по 29 октября будут работать в штатном режиме. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Желающие вакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.