Юлия Сударенко: «Цель любого государства — сделать все, чтобы остановить пандемию»

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области — о важности вакцинации от коронавируса

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сообщила на своих страницах в соцсетях, что заболела коронавирусом. По ее словам, на период болезни у нее появилось больше свободного времени, чтобы почитать новости и комментарии, и, по, словам Юлии Сударенко, ее поразило то, как южноуральцы боятся вакцинации и не хотят ставить прививку. При этом уполномоченный по правам человека отметила, что каждый день видит, как умирают непривитые знакомые.

«Я немного „выпала“ по уважительной, но не очень приятной причине. Заболела... И, хотя переношу болезнь в легкой форме (привита), приятного мало. Времени на чтение новостей и комментариев появилось больше, и это занятие вызвало у меня грусть... Перед лицом врага (а ковид — это беспощадный враг, перемирие с которым невозможно) мы, казалось бы, должны объединиться, ведь только это во все времена делали люди перед лицом опасности... Но — нет! Каждый хочет быть правым и с пеной у рта доказывать свою правоту... Я уважаю любое мнение, если оно компетентно и если я не имею специальных познаний в той или иной области, не могу позволить себе даже дискуссию... Поэтому в подобных спорах некомпетентных не участвую... А как уполномоченный скажу вот что: любое государство обязано заботиться о выживании нации, противостоять эпидемиям и при этом стараться сохранять установленный порядок. При существующем уровне запредельной нагрузки на систему здравоохранения принимаемые меры адекватны, если не сказать — недостаточны... Почти каждый день кто-то из близких и друзей моих знакомых умирает... Две недели назад я видела слезы моего мужа, похоронившего армейского друга. Я не хочу таких новостей... Уверена, вы тоже...»— написала Юлия Сударенко.

По ее словам, вероятно, если бы вирус уничтожал человечество так быстро и страшно, как это было, например, в фильме «Война миров Z», то все спасались бы вакциной и не рассуждали о том, что ее недостаточно исследовали.

«А сейчас пусть умирают — до меня, авось, не дойдет очередь... А экономика и бюджет страдают — так не моя проблема... Просто и очевидно для меня одно: цель любого государства — делать все, чтобы это остановить, наша с вами цель — быть живыми и здоровыми. Противоречий между ними не вижу... Берегите себя и тех, кто рядом!»— заключила уполномоченный по правам человека.

Поставить прививку от коронавируса жители Челябинской области могут сегодня в крупных ТРК региона, на рынках, вокзалах и МФЦ. Также вакцинироваться можно в любой поликлинике и круглосуточных пунктах вакцинации в любой день.

Напомним, с 11 октября на Южном Урале введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан: работников сфер образования и обслуживания, медиков, государственных и муниципальных служащих.