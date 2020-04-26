Несанкционированные торговые точки закроют в Златоусте

Это и ряд других поручений дал мэр округа Максим Пекарский во время внеочередного заседания штаба.

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В связи с увеличившимся количеством заболевших коронавирусом в Златоусте мэр округа Максим Пекарский сегодня, 26 апреля, провёл внеочередное заседание оперативного штаба, в ходе которого дал ряд поручений. Подробнее сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Так, по поручению мэра округа, будет усилена работа по контролю за соблюдением режима повышенной готовности как жителями, так и предприятиями. Полицейские совместно с представителями муниципальной милиции будут проводить рейды по местам массового скопления людей. Кроме того, будет усилена работа и на железнодорожном вокзале.

«Максим Пекарский дал ряд поручений по закрытию точек несанкционированной торговли, проведению работы с руководителями предприятий и организаций. Продолжится обработка улиц и тротуаров. Управляющим компаниям поставлена задача по дезинфекции подъездов»,— говорят в правительстве.

Также в скором времени, кроме информации в СМИ, соцсетях и по КСЭОН, добавятся другие формы оповещения жителей о необходимости соблюдения обязательной самоизоляции.