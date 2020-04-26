«Необходимо усиливать меры»: в администрации Златоуста рассказали об обстановке по коронавирусу

На данный момент в округе принимаются все необходимые меры.

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С того дня, как в хирургическом корпусе горбольницы Златоуста обнаружили очаг коронавирусной инфекции, ситуация только ухудшается. На 26 апреля количество заболевших в округе достигло 142 человека. Среди них есть как пациенты и врачи больницы, так и множество контактных людей. Сайт «Первый областной» выяснил, какая обстановка в городе на сегодняшний день.

«Среди новых подтвержденных с коронавирусом за последние сутки — 37 человек по Златоусту. На сегодняшний день в городе работают специальные бригады, сформированные из врачей и фельдшеров из Челябинска, Миасса и Златоуста, для медицинского обследования всех граждан второго круга контактов на дому»,— сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В администрации Златоустовского городского округа считают, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо усиливать принятые меры, чтобы люди более ответственно относились к обязательной самоизоляции и своему здоровью.

«Погода стоит хорошая, гуляющих много, особенно подростков. К ним подходит полиция, объясняет о необходимости остаться дома. Также по городу ездят полицейские машины с громкоговорителями. К ним в скором времени присоединятся и пожарные машины. Озвучка также будет включена в тех местах, где есть радио»,— рассказали в администрации ЗГО.

Огромная работа проводится по контактным больным: круг лиц очень широкий, тестов делается огромное количество, сотрудники Роспотребнадзора объезжают всех контактных и выдают им предписания об обязательной самоизоляции.

«К сожалению, сейчас уже возникают домашние очаги, потому что контактные приходят в семью и заражают её членов. Все они сразу же отрабатываются. Надеемся, что данная ситуация не выйдет из-под контроля, потому что все необходимые мероприятия проводятся в полной мере»,— добавили в администрации.

Максим Пекарский, глава Златоуста, практически круглосуточно на связи с губернатором Челябинской области. Общение происходит и во время заседания оперативного штаба, и посредством видеоконференций, в ходе которых Алексею Текслеру докладывается любая информация, касающаяся коронавирусной инфекции в округе.

«Всё, что необходимо, делается. Надеемся на улучшение ситуации»,— заключили в администрации ЗГО.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции в больнице № 1 произошла из-за ошибки в оказании медицинской помощи. В город сразу же были направлены специалисты Роспотребнадзора и Минздрава, а также врачи из Челябинска и других городов области.