Жителям Челябинской области бесплатно раздадут «Коронавир» на 74 млн рублей

Крупная партия препарата поступит на Южный Урал в конце ноября.

В пятницу, 13 ноября, власти Челябинской области планируют подписать контракт на покупку крупной парии «Коронавира», который применяется для лечения ковидных больных. Лекарства поступят в область в конце ноября и будут бесплатно передаваться тем пациентам, кто борется с инфекцией дома.



«Челябинская область получила из федерального бюджета около 130 млн рублей на покупку лекарств для тех, кто лечится амбулаторно. Сейчас в лекарствах нуждаются около 8 700 пациентов, проходящих лечение на дому. Крупная партия „Коронавира“ поступит в область в конце ноября», — пообещала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



В минздраве области замечают, что больным не придется приходить за лекарством в больницы. Медикаменты им принесут на дом лечащий доктор или же волонтер.



«Сегодня работа строится так. Каждая медицинская организация формирует пакет лекарств для каждого пациента. Его содержимое зависит от назначений врача. После этого медики и волонтеры развозят лекарства по домам пациентов», — пояснила первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.



Бесплатные лекарства, закупленные на федеральные деньги, также получат жители закрытых городов Челябинской области. Механизм передачи препаратов в ЗАТО сейчас прорабатывают.