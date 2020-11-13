Минздрав Челябинской области заявил, что роженицы с ковид все же могут рожать в обычном роддоме, но только в исключительном случае. Речь идет о ситуациях, когда роды уже начались и медики понимают, что не успеют довезти женщину до челябинского ОКБ № 2, где создана специализированная площадка для помощи будущим мамам с коронавирусом.
«Если понятно, что малыш вот-вот появится на свет, роды организуют прямо на месте. При этом медики должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила. Женщина с коронавирусом должна рожать в отдельном родильном зале, а персонал — облачиться в защитные спецкостюмы. Сразу же после родов маму и малыша отправляют в специализированный роддом ОКБ № 2», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
Сейчас в Челябинской области все плановые пациентки должны поступать в роддом с уже готовым анализом на ковид. Экстренным роженицам анализ делают прямо в приемном покое. Если мама больна, а ребенок, находясь в утробе, не заразился, их изолируют друг от друга на время лечения мамы.
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