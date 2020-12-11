С сахарным диабетом и без: коронавирус убил еще 15 человек в Челябинской области

Свежая сводка Минздрава на 1 декабря 2020 года

На утро пятницы, 11 декабря, в Челябинской области подтверждены еще 298 случаев заражения коронавирусом. Среди вновь заболевших шестеро школьников. Общее число заражённых новой инфекцией с начала пандемии достигло 29 тысяч 947 человек, сообщает Минздрав Челябинской области.

«На лечении остаются 9 тысяч 751 человек. За прошедшие сутки выписаны 123 человека. Всего 19 тысяч 130 пациентов выздоровели и выписаны из больниц», — говорят в ведомстве.

Увы, не радует статистика по умершим. Среди скончавшихся очень много людей, которые не имели серьёзных хронических заболеваний. Непосредственно от коронавируса умерли четыре женщины — 55, 65, 74 и 76 лет, а также шестеро мужчин — 62, 68, 76, 80 (двое) и 89 лет.

Также коронавирус оборвал жизнь пяти человек, которые уже страдали от тяжёлых недугов. У четырёх пациентов был сахарный диабет и гипертония либо лёгочно-сердечная недостаточность. Речь идет о двух мужчинах, 59 и 69 лет, а также о двух женщинах, 60 и 72 лет. Кроме того, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 50-летний мужчина с пиелонефритом и гипертонией.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 1 025 пациентов с диагнозом «коронавирус».