Врач частной клиники общался с больным COVID-19 в Магнитогорске

Всем его клиентам выдали предписание о 14-дневной самоизоляции.

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В одном из частных медучреждений Магнитогорска зарегистрирован случай заноса коронавирусной инфекции. С больным контактировал один из врачей клиники, а с ним, в свою очередь, множество пациентов. Всем им выдали предписание о 14-дневном карантине, однако многие даже не знали о случившемся, передаёт издание magcity74.ru.

Известно, что случай произошёл в медицинском учреждении «Семейный доктор», расположенном на улице Доменщиков, 8а. Местная жительница написала в социальной сети, что 15 мая была в больнице, и вдруг ей позвонили и спросили, почему она находится не дома, ведь она на самоизоляции с 8 мая по предписанию Роспотребнадзора.

«Я была совсем не в курсе. И мне надо вручить постановление. Я сказала, где нахожусь, мне привезли его. На мой вопрос, с кем я могла контактировать и где данные этого человека, просто пожали плечами. На вопрос, почему сообщают только сегодня, спустя неделю, ответа я тоже не получила»,— написала жительница Магнитогорска.

В подтверждение женщина выложила фотографию постановления, где написано, что она общалась с предположительно больным коронавирусом. В комментариях к посту ещё одна женщина написала, что получила такое же постановление после того, как общалась с доктором этой клиники, а он, в свою очередь, с больным коронавирусом.

«Теперь всех его клиентов на карантин отправили без разбору, хотя он сам ещё не факт, что болен. Врач на карантине и сейчас не работает»,— добавила женщина.

Известно, что помещения клиники уже продезинфицировали, круг контактных людей установили, и провели соответствующие тесты.