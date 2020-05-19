К 2 тысячам приближается количество заболевших коронавирусом в Челябинской области

За сутки СOVID-19 заразился еще 81 человек.

Послушать 00:00

Восемьдесят один новый случай коронавируса зафиксирован в Челябинской области за прошедшие сутки. Всего число заболевших СOVID-19 на Южном Урале достигло цифры в 1885 человек, передаёт Министерство здравоохранения Челябинской области. При этом 51 житель региона выздоровел от заболевания.



Однако и на этот раз не обошлось без летального исхода. Новой жертвой коронавируса стала 78-летняя пациентка, которая скончалась от ковидной пневмонии. Всего за время пандемии в Челябинской области от заболевания умерло 22 человека.

«На утро 19 мая в регионе подтверждены 1885 случаев заболевания COVID-19, + 81 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 1209 человек. За сутки выписан 51 человек. Всего 644 пациента выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациентка 78 лет, ковидная пневмония», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе областного минздрава.

Все жители области с подтверждённым заболеванием находятся в отдельных изолированных боксах в инфекционных отделениях и получают необходимое лечение. Те южноуральцы, у которых СOVID-19 протекает без клинических проявлений и кто не входит в группу риска, лечатся дома под присмотром врачей.

В регионе также продолжает работу горячая линия минздрава по номеру: 8 (351) 240-15-16. Граждане также могут задать в любое время суток по телефону: 8-800-201-41-88. Кроме того, жители могут получить и психологическую помощь, для этого нужно позвонить по телефону: 8-351-269-77-77.