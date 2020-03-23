Зараженного коронавирусом в Челябинске могут привлечь к уголовной ответственности

Распространение инфекции стало возможным из-за безответственности носителя.

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Сегодня стало известно о еще одном условно заразившемся челябинце. Им оказалась сотрудница прилетевшего из командировки в Италии руководителя теплоэнергетической компании. По информации сайта «Первый областной», он вернулся в город еще 8 марта, но никуда об этом не сообщил. В итоге среди зараженных оказались его жена — сотрудница прокуратуры, и дочь — студентка.

«Сегодня мы совершенно уверенно говорим о том, что инфекция завозная, это совершенно точно не внутренние очаги. И миасский, и челябинский случаи — это невыполнение всех тех предписаний, которые были даны и федеральными органами власти и органами власти Челябинской области. Никто из них вовремя по прибытии не сообщил, не изолировался, и мы получили в Челябинске очаг заражения, в том числе внутрисемейный», — пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Внутри этой семьи вирус пощадил только тещу командировочного. Были отработаны все, с кем он мог контактировать после прилета, их оказалось более 60 человек. У большей их части уже были взяты анализы, которые дали отрицательный результат. С остальными в настоящее время работают медики. Все контактировавшие находятся на карантине и не общаются с внешним миром.

«Нельзя думать, что если вы прошли за носителем по коридору, то автоматически становитесь и сами носителем. На 99% это не так. По большей части это вирус, передающийся через слюну, попадающий на слизистую», — добавила Ирина Гехт.

Напомним, сегодня каждый, кто прибывает в страну из-за рубежа, должен сообщить об этом по телефону горячей линии Минздрава, самоизолироваться и ждать, когда к нему придут врачи. На 10 день — именно столько нужно новому вирусу для проявления своих свойств — будут взяты пробы, которые дадут точную картину.

«Истерики, что анализ не взяли на второй или третий день, ее быть не должно. Если человек плохо себя чувствует, если у него температура, да, анализы возьмут в этот же день, если никаких проявлений нет — карантин, и на 10-ый день тест подтвердит отрицательный вариант. Вот такова логика действий на сегодня», — рассказала первый вице-губернатор.

Челябинец, который сегодня находится на изоляции вместе с семьей, не сообщил о своем приезде из страны, где была зарегистрирована одна из самых серьезных вспышек инфекции. Из-за его беспечности заразились двое членов его семьи и посторонний человек. Кроме того, он две недели контактировал с огромным кругом людей, которые могли заразиться.

«Санитарные врачи сейчас, после всех эпидзаключений, анализов, установления всего круга контактных лиц, все равно предпримут какие-то меры. Скорее всего, это, конечно, будет решение судебное о привлечении к ответственности», — отметила Ирина Гехт.

Отметим, что все четверо челябинцев, которые сегодня ждут результатов из Новосибирска, переносят легкую форму заболевания. Они находятся на противовирусной терапии, изолированы от внешнего мира в инфекционных боксах.