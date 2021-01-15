Все о коронавирусе в Челябинске на 15 января: вакцинация пожилых и новое тестирование в ТРК

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 15 января 2021 года





На этой неделе в области начали вакцинировать



Перед прививкой каждого пациента осматривают врачи. Кроме того, человек заполняет специальную анкету. Данные о привитых сразу вносят в отдельный реестр. Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявляла, что при необходимости это позволит оперативно выдать челябинцам паспорта о вакцинации против ковид. Но пока на территории региона их вводить не планируют.



В ближайшие выходные в регионе продолжат бесплатную ПЦР-диагностику на коронавирус в крупных ТРК. График работы медиков уже озвучили



Напомним, первый позитивный опыт такой работы получен



Массовое тестирование в ТРК помогает выявить бессимптомных носителей вируса. Узнав о болезни, люди уходят на самоизоляцию, что позволяет остановить дальнейшее распространение вируса.



Это все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 15 января 2021 года. Накануне в Челябинской области побит рекорд по числу умерших от коронавируса: за одни сутки скончались сразу 17 южноуральцев. Это самая большая цифра с начала 2021 года.На этой неделе в области начали вакцинировать пожилых жителей области. По словам медиков, пенсионеры идут на прививку охотно: многие очень бояться подхватить вирус и уже устали сидеть в изоляции. Люди надеются, что искусственная защита поможет им вернуть к размеренной жизни и без страха общаться с близкими.Перед прививкой каждого пациента осматривают врачи. Кроме того, человек заполняет специальную анкету. Данные о привитых сразу вносят в отдельный реестр. Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявляла, что при необходимости это позволит оперативно выдать челябинцам паспорта о вакцинации против ковид. Но пока на территории региона их вводить не планируют.В ближайшие выходные в регионе продолжат бесплатную ПЦР-диагностику на коронавирус в крупных ТРК. График работы медиков уже озвучили Миасс и Копейск. В Миассе медики будут ждать горожан у магазина «Стольник» в ТРК «Слон» 16 и 17 января с 12.00 до 15.00. В Копейске в эти же дни сдать мазок можно в ТРК «Слава» с 10.00 до 13.00.Напомним, первый позитивный опыт такой работы получен во время новогодних праздников . В ТРК по всей области анализ сдали около восьми тысяч южноуральцев — 2,7 процента участников акции получили положительный результат.Массовое тестирование в ТРК помогает выявить бессимптомных носителей вируса. Узнав о болезни, люди уходят на самоизоляцию, что позволяет остановить дальнейшее распространение вируса.Это все последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 15 января 2021 года.