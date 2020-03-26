Лев Лещенко находится в реанимации с подозрением на коронавирус

На данный момент у него диагностировано воспаление лёгких.

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24 марта народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу Ирину поместили в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус Covid-19. На данный момент диагноз у них не подтвердился, они лечатся от воспаления лёгких.

Но вечером 25 марта певца перевели в реанимацию. Ситуацию объяснил концертный директор Лещенко Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, „питается“ кислородом. Это не экстренный случай, как мне объяснили. Он будет там ещё пару дней», — рассказал Дмитриев.

Отмечается, что состояние Льва Лещенко и его супруги стабильное. Диагноз коронавируса на данный момент не подтверждается.

К слову, по последним данным, всего в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь охватила практически все регионы в стране. В Челябинский области на данный момент восемь подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Также несколько человек ещё ожидают свои результаты.