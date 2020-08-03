Заметно снизилась заболеваемость ковидом за сутки в Челябинской области

Выписавшихся из больниц сегодня также на порядок меньше обычного.

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Сегодня, 3 августа, Минздрав Челябинской области сообщил жителям новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так, на сегодняшний день подтверждено 12 130 случаев заражения COVID-19. Из них 107 — новые пациенты. Это свидетельствует о том, что заболеваемость резко пошла на спад, что не может не радовать южноуральцев.

При этом, за прошедшие сутки выписаны всего 20 человек. А общее число выздоровевших пациентов достигло 8 042.

Но не обошлось без смертельных случаев. За сутки скончалось два человека. Непосредственно от ковида умерла 69-летняя женщина. Также у еще одной пациентки коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

«У 67-летней женщины была гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и сердечная недостаточность», — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Напомним, что в Челябинской области еще действуют режим повышенной готовности и масочный режим. Важно не забывать носить маску в общественных местах, а также там, где отмечается большое скопление людей. Помимо этого, нужно не забывать мыть руки или обрабатывать их антисептиком. Если вы почувствовали недомогание, следует максимально ограничить все контакты, самоизолироваться и вызвать врача.