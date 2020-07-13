Заболеваемость COVID-19 ежедневно превышает планку в 130 человек

За прошедшие сутки умерли еще три человека.

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На сегодняшний день, 13 июля, в Челябинской области выявлено 134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших возросло до 9 375. Свежие данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

Также за прошедшие сутки из больниц было выписано 73 человека. Выздоровели 5 926 южноуральцев. На данный момент лечение от COVID-19 продолжают 3 219 человек.

За прошедший день скончались еще три человека. Отмечается, что коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.

«Пациентка, 85 лет скончалась от атеросклеротического кардиосклероза при гипертонической болезни. 71-летняя женщина умерла от сахарного диабета и ишемическая кардиомиопатии. 70-летняя пациентка скончалась от сахарного диабета с множественными осложнениями, а также ишемической болезни сердца», — прокомментировали в Минздраве Челябинской области.

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 июля. Очень важно продолжать соблюдать все ограничительные меры — носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, не пренебрегать социальным дистанцированием.