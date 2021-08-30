За выходные в мобильных пунктах вакцинации по Челябинской области от коронавируса привились 1232 южноуральца

Мобильные бригады медиков работали в ТРК, скверах и в церкви

Южноуральцы активно используют любую возможность привиться от коронавируса. В минувшие выходные более тысячи человек сделали прививку во время шопинга в крупных ТРК области и во время прогулок, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«За выходные в пунктах массовой вакцинации от коронавируса на Южном Урале привились 1232 человек», — замечают сотрудники ведомства.

Между тем число положительных ПЦР-тестов на коронавирус за одни сутки подбирается к четырем сотням. Каждый день от ковида в госпиталях гибнут около 20 человек. Единственным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка.

На прошлой неделе прививку от коронавируса поставили также министр экономического развития региона Наталья Лугачева и мэр Миасса Григорий Гладких.

Накануне стало известно, что в России зарегистрировали пятый препарат для вакцинации взрослого населения от коронавируса. На рынок он выйдет под названием AURORA-CoV. Однако жителям Челябинской области, как и многих других территорий, он пока недоступен.

