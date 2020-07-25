За сутки выписали 122 пациентов, лечившихся от коронавируса в Челябинской области

Продолжают лечение более 3, 5 тысяч южноуральцев.

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137 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Челябинской области за прошедшие сутки. По данным регионального Минздрава, общее число больных COVID-19 с начала пандемии составляет 11028 человек. Лечение продолжают 3 544 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 122 человека! Всего 7205 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

«Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 375 588. За прошедшие сутки — 4265 тестов. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ», — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За сутки пять человек скончались. Один из них, 70-летний пациент, от COVID-19. Остальные четыре человека — от других заболеваний, коронавирус являлся сопутствующим.

«Злокачественное новообразование, пациент, 80 лет; постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, пациент, 49 лет; множественная миелома, гипертоническая болезнь, пациентка, 85 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, пациентка, 80 лет», — пояснили в ведомстве.

Напомним, режим повышенной готовности продлен в Челябинской области до 9 августа. Южноуральцам по прежнему предписано носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, не пренебрегать мерами профилактики: чаще мыть руки, обрабатывать поверхности, использовать санитайзеры, проветривать помещения.