Число больных COVID-19 в Челябинской области возросло до 11 291

За сутки умер один человек с инфекцией.

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По данным министерства здравоохранения Челябинской области на утро понедельника, 27 июля, в регионе зарегистрировано 11 291 случаев заражения коронавирусом. Из них 128 произошло за последние сутки. Сейчас, по официальным данным, на Южном Урале от COVID-19 лечатся 3 685 человек.



«За прошедшие сутки выписаны 106 человек. Всего 7323 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 381 764. За прошедшие сутки — 3184 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Один человек с коронавирусом скончался за прошедшие 24 часа, сообщает минздрав. Инфекция была сопутствующим заболеванием у 85-летнего мужчины.

«За прошедшие сутки умер один человек. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: обширный постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 85 лет»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что на территории Челябинской области до 9 августа действует режим повышенной готовности, а также масочный режим. Для людей старше 65 лет действует режим самоизоляции. В области все еще запрещено проведение массовых спортивных, культурных или зрелищных мероприятий.