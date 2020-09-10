Коронавирус у южноуральских школьников протекает бессимптомно

На данный момент в регионе на карантин по ковиду закрыты 4 класса.

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Школьники Челябинской области, заболевшие коронавирусом, переносят его бессимптомно. Практически все они заразились в семейных очагах, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт.



Согласно утренней сводке минздрава на Южном Урале по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 закрыто 4 класса. Первый вице-губернатор подчеркнула, что болезнь выявили в школах № 80 и № 115 Челябинска. Также случай инфекции «Первому областному» подтвердили и в СОШ № 23 Копейска. Ирина Гехт добавила, что у детей болезнь протекает бессимптомно.

«Это домашние очаги, где мама или папа болеют. Мы берём тесты у контактных, с кем ребёнок сидел, с кем он больше общался, 3-4 человека контактных. Брать у всего класса нет смысла, таких близких контактов у одного ребёнка со всеми не происходит. Либо сидит за партой, рядом парта, с кем общается на перемене», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что сегодня, 10 сентября, в СМИ и социальных сетях появилась информация о карантине по COVID-19 в 5 классах общеобразовательных школ в Копейске. Утверждается, что все они закрыты на карантин из-за коронавируса. В частности речь идёт о школах № 44 и № 45, однако руководители обоих заведений рассказали «Первому областному», что ковида у них нет. По словам руководителя СОШ № 44 Сергея Типушкова, у них на карантине учится 10-й класс, но там речь идёт об ОРВИ. В свою очередь директор СОШ № 45 Елена Ильина заявила, о полном отсутствии карантина.

Напомним, общее число больных COVID-19 в Челябинской области составляет 15 148 человек, из которых 12 021 вылечились и выписаны из больниц. Лечиться от коронавируса, по данным минздрава региона, продолжают 2 674 южноуральца.