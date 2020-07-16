Ирина Гехт: «Можно сказать, Южный Урал вышел на плато коронавируса»

На нынешнем уровне заболеваемости Челябинская область может задержаться на месяц.

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Челябинская область вышла на плато заболеваемости коронавирусом. К такому выводу пришла первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.



Сейчас Южный Урал находится на ровной кривой заболеваемости, которая держится примерно на одном уровне в течение двух последних недель. Однако это не значит, что нужно расслабляться, особенно это касается жителей региона.

«Безусловно, вся эта история, не устану повторять, зависит от сознательности земляков. Как можно меньше тесного общения, как можно больше соблюдения всех профилактических мер. Иначе, может увеличиться структура заболеваемости. На какой-то такой стабильной планке, я думаю, что еще месяц, как минимум, с учетом опыта всех регионов, которые уже переболели, прежде всего Москвы, мы вот сейчас будем идти в этой статистике»,— сказала Ирина Гехт.

Напомним, по официальным данным минздрава, на утро четверга, 16 июля, в Челябинской области подтверждено 9 786 случаев COVID-19, 140 из них — за прошедшие сутки. От заболевания вылечилось 6 223 южноуральца, 135 из них — в минувшие 24 часа. 197 инфицированных погибли. Жизни 4-х из них оборвались в прошедшие сутки.

Сегодня, 16 июля, стало известно о гибели от коронавируса одного из врачей больницы в Верхнем Уфалее. Медику было 64 года. Предположительно он мог заразиться COVID-19 в семейном очаге.