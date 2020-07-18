Количество больных коронавирусом на Южном Урале превысило 10 тысяч

От COVID-19 в прошедшие сутки умерла 61-летняя женщина.

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Общее количество подтверждённых случаев коронавируса в Челябинской области превысило 10 тысяч человек. По данным регионального министерства здравоохранения, на утро субботы, 18 июля, на Южном Урале выявлено 10 079 инфицированных COVID-19. Относительно пятницы прибавилось ещё 148 человек. При этом лечение от коронавируса продолжают 3441 пациент.



«Больных COVID-19 — 3441 человек. За прошедшие сутки выписаны 93 человека. Всего 6389 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 350 458. За прошедшие сутки — 3905 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Не обошлось и без смертей от COVID-19. Жертвой коронавируса, как основного заболевания стала 61-летняя женщина. Кроме того, за сутки умерло 4 человека, у которых инфекция была сопутствующей

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациентка, 61 год. От других причин: сахарный диабет с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 77 лет, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга, почечных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 75 лет, сахарный диабет с поражением почек, вторичная гипертензия, ковид сопутствующий — пациентка, 62 года, подострый гломерулонефрит, уремический отек лёгких, ковид сопутствующий — пациент, 52 года»,— добавили в минздраве.

Напомним, до 26 июля в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также функционирует и обязательный масочный режим, предполагающий ношение индивидуальной защиты в общественных местах.