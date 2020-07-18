Ещё один симптом коронавируса назвали учёные

У больных COVID-19 может появляться специфическая сыпь.

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Сыпь во рту и на лице может быть ещё одним симптомом коронавируса. К такому выводу пришли учёные из Испании, сообщается в статье журнала JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили энатему, или сильную сыпь на слизистой оболочки, в ротовой полости у 29% наблюдаемых пациентов.



«Энантема — это сыпь на слизистых оболочках. Она очень часто встречается у пациентов с вирусными инфекциями, такими как ветрянка и болезни рук, ног и рта. Для многих вирусных высыпаний характерно поражение слизистых оболочек»,— цитирует портал «Ридус» практикующего доктора Мишель Грин.

В исследовании принимал участие 21 пациент возрастом от 40 до 69 лет. По данным исследователей сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19. Однако пока ученые не могут сказать, насколько широко она распространена среди всех заболевших.

Отмечается, что полностью сыпь исчезала через 10 — 12 дней после первого проявления. В большинстве случаев энантема не была связана с принимаемыми пациентами лекарствами.