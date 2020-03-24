Южноуральцы рассказали о карантине по коронавирусу в Германии

Люди сидят дома уже 10-ый день.

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Жители немецкого Визлаха сидят в своих домах уже 10-ый день. Выйти они могут только за продуктами или в аптеки. Город закрыт полностью, и его жители неукоснительно соблюдают режим карантина. О том, что происходит в этом уголке Германии, рассказала уроженка Миасса Валентина Кувачева.

«В магазинах расчерчены линии, куда можно заходить, то есть расстояния. Так было с утра. Было много народу. Люди заходили, некоторые придерживаются расстояния, некоторые не придерживаются. По этой причине в большой супермаркет запускают по одному или два человека. Люди выходят, запускают следующих», — рассказала Валентина.

Девушка оборудовала игровой уголок для сына прямо на балконе как альтернативу прогулкам в детских городках. Режим карантина выполняет не только она, но и жители всего городка, в том числе ее русскоязычные подруги. По мнению Валентины, это лучший способ избежать заражения и распространения инфекции.

«У нас здесь уже есть зараженные. Самое главное — переждать. Самое главное — не дать вирусу больше распространится. И тогда мы его вместе, я надеюсь, победим с Богом», — отметила Валентина.

В настоящее время Германия входит в рейтинг лидирующих по количеству зараженных людей стран. Улицы здесь опустели, жители находятся на карантине или самоизоляции.

Избежать подобного исхода для Челябинской области можно лишь четко соблюдая предписания санитарных врачей, которые призывают всех, кто вернулся из-за границы, сразу сообщать об этом медикам и изолироваться от окружающих.

Напомним, телефон горячей линии Минздрава для прилетающих в страну — 8 (351) 240-15-16.