Соцработники Челябинской области покупают продукты и лекарства пожилым людям

Одиноким пенсионерам оказывается особая помощь в период пандемии коронавируса.

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В Челябинской области организована поддержка одиноким пенсионерам во время пандемии коронавируса: соцработники покупают пожилым людям продукты, лекарства, оплачивают коммунальные услуги. Поддержкой соцработников в регионе уже воспользовались 833 человека.

Всего в области в помощи нуждаются 100 тысяч одиноких пенсионеров. Напомним, что именно пожилые люди находятся в особой группе риска по заражению коронавирусной инфекцией. Сами пенсионеры об этом знают и делают всё, чтобы не заболеть.

Например, пожилая жительница Челябинска Людмила Разина ушла на самоизоляцию: она не посещает ни общественные места, ни магазины. На бессрочном карантине она занимается изготовлением восточных тапочек и спортом. А продукты ей приносят соцработники.

«О, сыр! Это мой любимый. Вот и молоко. Ой, мне теперь хватит на 2-3 дня», — радуется Людмила Разина, принимая пакет с продуктами от соцработника.

Пожилая женщина оставила заявку сегодня утром, а уже в обед все необходимые продукты питания были у неё дома.

«Да, с выходных в режиме горячей линии начало работать учреждение социальной защиты, полностью за сутки организованное под эти нужды. До этого были сформированы списки одиноко проживающих граждан, старше 65 лет. А это более 100 тысяч! В понедельник начали мобилизовывать комплексные центры, закрыв ряд отделений и начав работу с пожилыми. Уже за первые сутки была оказана помощь 833 человекам. Безусловно, бесплатна только сама услуга по доставке, продукты приобретаются за счёт заявителя», — рассказала о работе соцслужб вице-губренатор Ирина Гехт.

Пенсионеры могут попросить помощи волонтёров двумя способами. Обратиться в Комплексные центры социального обслуживания по месту жительства. Это можно сделать с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00. Или позвонить на горячую линию. Она работает после 16:00 каждый день и в выходные дни. Телефон горячей линии — 8 (351) 432-01-34.

Отметим, что о приходе волонтёра пенсионеру, оставившему заявку, будет сообщено заранее, каждый сотрудник Комплексного центра социального обслуживания имеет специальное удостоверение.