Вышли на плато? 80 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Челябинской области

Региональный Минздрав обновил статистические данные.

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За прошедшие сутки в Челябинской области выявлено 80 новых подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные привел сегодня, 22 мая, региональный Минздрав. Теперь число заболевших возросло до 2 тысяч 132 человек.

Выздоровевших за сутки насчитывается 29 человек. Всего же 754 пациента выписаны из больниц.

«На данный момент больных COVID-19 — 1 тысяча 343 человека. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. А те, у кого нет клинических проявлений — лечатся дома, под пристальным присмотром врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию», — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Также за прошедшие сутки скончался один из пациентов — 75-летняя женщина, страдавшая сердечно-легочной недостаточностью, рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии. Коронавирусная инфекция стала сопутствующим заболеванием.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19: 8-800-201-41-88. Также действует горячая линия Минздрава: 8-351-240-15-16.