Беглым вахтовикам придется вернуться в обсерватор по решению суда

Иск Роспотребнадзора рассмотрела накануне верхнеуральская инстанция.

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Роспотребнадзор обратился в суд с требованием принудительно изолировать в обсерватор двух сотрудников Чаяндинского месторождения, которые после возвращения в Челябинскую область самовольно покинули территорию «Карагайского бора». Заявление ведомства было рассмотрено Верхнеуральским районным судом.

«Представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований о принудительной изоляции в условиях обсерватора, расположенного в санатории „Карагайский Бор“, двух мужчин, прибывших в город Магнитогорск из города Талакан Республики Саха (Якутия) 18 мая 2020 года. Ответчики в зал судебного заседания не явились, от получения извещения и копии искового заявления отказались, о чем составлен акт», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинского областного суда.

Суд назначил беглецам адвоката, который на заседании в их отсутствии просил в иске отказать. Тем не менее, было установлено, что своими действиями мужчины в сложившейся эпидемиологической ситуации нарушили федеральный закон. По постановлению главного санитарного врача региона с 18 мая 2020 года они были обязаны в течение двух недель находиться в изоляции под постоянным наблюдением медиков.

«Суд пришёл к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, они нарушили требования ст.10 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“. Как следствие, поставили под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могут оказаться в непосредственной близости», — пояснили в челябинском областном суде.

Иск роспотребнадзора Верхнеуральский суд удовлетворил. Теперь согласно решению инстанции мужчинам принудительно придется на 14 дней вернуться в «Карагайский бор» и продолжить изоляцию. Решение вступило в законную силу.

Напомним, двое мужчин, которые вернулись с работ на Чаяндинском месторождении в Якутии, не захотели изолироваться в обсерваторе и самовольно покинули территорию санатория. в который их разместили. Произошло это вечером 19 мая. Персонал «Карагайского бора», в том числе и охрана, не могли этому препятствовать, так как для принудительного изолирования необходимо решение суда. Один из беглецов закрылся в своем доме в Агаповском районе, другой, прописанный в Магнитогорске, по месту регистрации не появился. Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы обязать мужчин вернуться на 2 недели в санаторий.