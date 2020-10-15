Первый вице-губернатор заявила об отсутствии очагов инфекции в образовательных организациях

Ирина Гехт отметила, что этого удалось достичь с помощью летней оздоровительной кампании.

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В Челябинской области нет очагов инфекции в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Об этом сегодня, 15 октября, рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По заявлению первого замглавы региона, достичь работы образовательных организаций в штатном режиме удалось за счёт эффективной летней оздоровительной кампании.



«Сегодня у нас нет очагов ни в социальных, ни в образовательных организациях, ни в медицинских организациях. Мы говорим, что наши образовательные организации работают в штатном режиме. И очень важно, что мы провели летнюю оздоровительную кампанию несмотря на многие риски и истерику со стороны некоторых товарищей, это позволило нам оздоровить практически 100 000 детей. Это тоже, думаю, благодарный вклад в здоровье детей, особенно в нынешних условиях»,— заявила на совещании Ирина Гехт.

Напомним, ранее первый вице-губернатор рассказала, что сейчас под коронавирус в Челябинской области отдано около 23% коек, а 17% врачей работают на госпитальных базах. Также ранее Ирина Гехт объявила о том, что каникулы у детей в регионе начнутся в запланированный срок, а перехода на «дистант», как это было весной этого года, не планируется.