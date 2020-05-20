Двое вахтовиков сбежали из обсерватора в «Карагайском бору»

Обратно на изоляцию их вернет суд.

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В Челябинскую область спецбортами были доставлены более 180 работников Чаяндинского месторождения, где была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Сразу из самолетов южноуральцев доставили на обсервацию в санаторий «Карагайский бор». Здесь они должны были провести 2 недели, чтобы исключить распространение инфекции.

Для работников были созданы комфортные условия, а за их здоровьем и самочувствием присматривали медики. Тем не менее, двое мужчин самовольно покинули санаторий вечером 19 мая. Сотрудники «Карагайского бора» эту информацию передали в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, пишет «Полит74».

Удерживать их силой на территории обсерватора ни охрана ни другой персонал не имели права, так как для этого необходимо решение суда. Ситуацию прокомментировала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Они могут представлять опасность для окружающих и будут привлечены к административной ответственности», — передает издание слова первого заместителя главы Челябинской области.

Один из беглецов оказался жителем Магнитогорска, но по месту прописки его застать не удалось. Второй живет в Агаповском районе, после «побега» он заперся у себя в доме и наотрез отказался вернуться на изоляцию в обсерватор. В ближайшее время случай рассмотрит мировой суд, по решению которого беглым вахтовикам скорее всего все же придется вернуться в санаторий, но уже принудительно.

К слову, подавляющее большинство вернувшихся из Якутии работников Чаяндинского месторождения с пониманием отнеслись к вынужденным мерам и терпеливо пережидают срок изоляции в «Карагайском бору». Чтобы через две недели вернуться к родным, не подвергая их опасности заражения.