136 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Три пациента с COVID-19 скончались.

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На сегодняшний день, 4 июля, в регионе официально зарегистрировано 8129 случаев заболевания коронавирусом. 136 южноуральцев заболели за последние сутки. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3232 человека. Они получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию»,— рассказали в ведомстве.

За всё время пандемии 4696 южноуральцев выздоровели и выписаны из больниц, 119 из них — за последние сутки. 42 человека переведены в медицинские учреждения других областей по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека: злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациент, 43 года; острый лейкоз, бактериальная пневмония (ковид сопутствующий) — пациентка, 90 лет; острый лейкоз, диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ковид сопутствующий) — пациентка, 62 года»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Режим повышенной готовности действует в Челябинской области до 12 июня включительно. Кроме того, в регионе действует обязательный масочный режим. Во избежание заражения COVID-19 следует надевать защитную маску во всех общественных местах: аптеках, магазинах, банках, транспорте, включая такси.