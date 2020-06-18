Вспышку COVID-19 зафиксировали на Учалинском ГОКе

На сегодняшний день речь идет об 11 подтвержденных заболевших.

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Вспышка коронавируса зафиксирована на Учалинском ГОКе (Верхнеуральский район, Челябинская область). По сообщению пресс-службы правительства региона, накануне заболели семь сотрудников предприятия. В четверг, 18 июня, COVID-19 подтвердился еще у четверых человек. У всех работников взяты необходимые анализы, которые отправили в Уфу.

В пресс-службе предприятия информацию о заболевших подтвердили. Кроме того, подчеркнули, что проводятся все необходимые меры профилактики и предупреждения коронавирусной инфекции.

«На Учалинском ГОКе, как и на других предприятиях УГМК, с самого начала эпидемии в стране предпринимаются все возможные меры профилактики, предупреждения и раннего выявления коронавируса: контроль температуры тела и признаков ОРВИ на проходных, постоянное тестирование персонала на COVID-19, постоянная информационная работа с персоналом, выдерживается социальная дистанция, применяются средства индивидуальной защиты, максимально „разведены“ рабочие смены, проводится усиленная уборка и дезинфекция административных и производственных помещений», — прокомментировала сайту «Первый областной» замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина.

Представитель УГМК подчеркнула, что благодаря данным мерам удалось выявить у сотрудников ГОКа заболевание, в том числе, — протекавшее без симптомов.