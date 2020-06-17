В Челябинске развернут 150 новых коек для больных коронавирусом

В Минздраве готовятся к любому развитию событий.

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В госпитале для коронавирусных больных на базе ГКБ № 9 в Челябинске к 19 июня развернут дополнительные 150 коек. Об этом говорится в приказе регионального Минздрава от 15 июня.

«Главному врачу ГКБ № 9 обеспечить стопроцентную готовность к развертыванию дополнительных 150 коек для лечения пациентов с признаками инфекционных заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с 19 июня 2020 года по особому распоряжению», — говорится в тексте приказа.

Отметим, что на данный момент в Челябинской области развернуто 16 госпитальных баз - это более 2 720 коек. Также добавятся новые 150 мест. При этом, постепенно возможно добавление количества коек для больных коронавирусной инфекцией.

По информации собственного источника «Первого областного» в правительстве Челябинской области, также ожидают вторую волну заболеваемости.

При этом, в региональном Минздраве заявили, что в регионе готовы к любому сценарию.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Вне зависимости от того, какая ситуация по заболеваемости на сегодняшний день. Вирус очень коварен. Поэтому и разворачиваются дополнительные койки. Это происходило и происходит. У нас 16 госпитальных баз, на которых постепенно возможно добавление количества коек», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Также было отмечено, что высокий прирост заболеваемости в данный момент связан с тем, что люди с наступлением лета забыли о мерах профилактики — ношении масок в общественных местах, соблюдении дистанции и обработке рук.

На сегодняшний день, 17 июня, в регионе зафиксировано 5 301 случай заражения коронавирусной инфекцией. 2 732 человека вылечились, 95 пациентов скончались.