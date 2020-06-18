Количество смертей от коронавируса в регионе перевалило за сотню

От инфекции за сутки вылечились 149 человек.

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В Челябинской области коронавирусом заболело ещё 172 человека. Общее число заражённых COVID-19, по официальным данным, в регионе достигло 5 473 южноуральцев. При этом, как сообщает оперативный штаб 2 881 человек успешно излечился от инфекции, из них 149 — за прошедшие сутки.



«33 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Однако не обходится без летальных исходов. Прошедшие сутки от коронавируса как от основного или сопутствующего заболевания скончались 5 человек. Все они были старше 70 лет, самой возрастной из них была 95-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерли 5 человек. От COVID-19: пациентка, 87 лет, пациент, 71 год, пациентка, 95 лет. От других причин: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 76 лет, инфекционно-токсический шок, ковид сопутствующий — пациентка, 89 лет»,— добавили в минздраве.

Для всех вопросов, связанных с коронавирусом в регионе по-прежнему работает горячая линия минздрава. На неё можно обратиться по номеру телефона: 8 (351) 240-15-16. Также в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Носить средство защиты необходимо во всех общественных местах.