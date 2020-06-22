Сегодня, 22 июня, на карантин закрыли одно из подразделений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
«В управлении, которое базируется на улице Воровского, 2, было выявлено заболевание сотрудника по семейному очагу. По предписанию Роспотребнадзора, все управление закрыто на карантин», — сообщили в администрации Челябинска.
Отмечается, что в городе есть еще одно подразделение комитета — на улице Тимирязева. Оно в данный момент работает в обычном режиме и в полном объеме оказывает услуги населению.
Напомним, что на сегодняшний день в Челябинской области зафиксировано 6 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 301 человек вылечился, 119 пациентов скончались.