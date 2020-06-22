Подразделение комитета по земельным отношениям закрыто на карантин по коронавирусу

Там выявлен семейный очаг.

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Сегодня, 22 июня, на карантин закрыли одно из подразделений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В управлении, которое базируется на улице Воровского, 2, было выявлено заболевание сотрудника по семейному очагу. По предписанию Роспотребнадзора, все управление закрыто на карантин», — сообщили в администрации Челябинска.

Отмечается, что в городе есть еще одно подразделение комитета — на улице Тимирязева. Оно в данный момент работает в обычном режиме и в полном объеме оказывает услуги населению.

Напомним, что на сегодняшний день в Челябинской области зафиксировано 6 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 301 человек вылечился, 119 пациентов скончались.