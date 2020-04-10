У 170 врачей и пациентов уфимской больницы выявлен коронавирус

Учреждение находится на карантине с шестого апреля.



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«В РКБ с 6-го числа карантин, диагностику первичную провели там, у большинства пациентов и врачей результаты на коронавирус отрицательные, 170 из них подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов»,

— пишут РИА Новости со ссылкой на Максима Забелина.

80-летней

Covid-19

В Уфе у 170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова предварительно подтверждён коронавирус. Об этом сегодня, 10 апреля, на брифинге сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.Результаты пациентов направлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. У девяти человек, находившихся на карантине в РКБ, диагноз подтвердился ранее, их перевезли в Демский инфекционный госпиталь.Всего на карантине в больнице находится более 1000 пациентов. Ранее отмечалось, что лечебное учреждение было закрыто после гибелиженщины от коронавируса. По состоянию на 10 апреля в соседней Башкирии зафиксировано 40 случаев заражения