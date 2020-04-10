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В Уфе у 170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова предварительно подтверждён коронавирус. Об этом сегодня, 10 апреля, на брифинге сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин.
«В РКБ с 6-го числа карантин, диагностику первичную провели там, у большинства пациентов и врачей результаты на коронавирус отрицательные, 170 из них подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов», — пишут РИА Новости со ссылкой на Максима Забелина.
Результаты пациентов направлены для повторной проверки в Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. У девяти человек, находившихся на карантине в РКБ, диагноз подтвердился ранее, их перевезли в Демский инфекционный госпиталь.
Всего на карантине в больнице находится более 1000 пациентов. Ранее отмечалось, что лечебное учреждение было закрыто после гибели