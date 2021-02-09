Все о коронавирусе на 9 февраля: мобильное приложение для записи на прививку и смерть врача «скорой»

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 9 февраля





На какое-то время снижалась и смертность от коронавируса. Но в понедельник, 8 февраля, Минздрав Челябинской области снова сообщил от 16 умерших пациентах. Среди жертв пандемии опять есть врач. Так, в минувшее воскресенье



Единственной надежной защитой от новой инфекции остается прививка. Поставить ее сегодня может любой желающий. Запись на вакцинацию идет на портале «Госуслуги», а также в поликлиниках по месту жительства.



Подробно о вакцинации и самой вакцине мы рассказали в



Интересным опытом проведения вакцинации в эти дни делится Магнитогорский металлургический комбинат. Специалисты градообразующего предприятия разработали мобильное приложение для записи на прививку.



«Программа позволяет дать согласие на прививку, записаться на комплексный анализ готовности к процедуре и сформировать заявку. Прием анализов организован в 17 здравпунктах, расположенных на территории ММК. По результатам анализа работник получает СМС-уведомление с приглашением на вакцинацию и номером в электронной очереди. Место, дату и время для введения первого компонента вакцины работник также выбирает сам», — рассказывают в пресс-службе металлургического комбината.



Кстати, не забывайте, что с 1 февраля поликлиники



Это отличный способ проверить свое здоровье во время пандемии. По словам медиков, диспансеризация особенно актуальна для тех, кто перенес ковид в легкой, бессимптомной форме. Пока медики и ученые еще не знают, какой урон может нанести коронавирус при незаметном течении болезни.



И это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 9 февраля.

На Южном Урале все меньше тех, кто болеет коронавирусом. Количество пациентов, которым закрыли больничный, почти в два раза превышает количество тех, кто впервые столкнулся с новой инфекцией.На какое-то время снижалась и смертность от коронавируса. Но в понедельник, 8 февраля, Минздрав Челябинской области снова сообщил от 16 умерших пациентах. Среди жертв пандемии опять есть врач. Так, в минувшее воскресенье ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог, который работал на станции скорой помощи в Магнитогорске. По словам близких, причиной смерти врача стал коронавирус.Единственной надежной защитой от новой инфекции остается прививка. Поставить ее сегодня может любой желающий. Запись на вакцинацию идет на портале «Госуслуги», а также в поликлиниках по месту жительства.Подробно о вакцинации и самой вакцине мы рассказали в отдельном материале.Интересным опытом проведения вакцинации в эти дни делится Магнитогорский металлургический комбинат. Специалисты градообразующего предприятия разработали мобильное приложение для записи на прививку.Кстати, не забывайте, что с 1 февраля поликлиники возобновили диспансеризацию взрослого населения.Это отличный способ проверить свое здоровье во время пандемии. По словам медиков, диспансеризация особенно актуальна для тех, кто перенес ковид в легкой, бессимптомной форме. Пока медики и ученые еще не знают, какой урон может нанести коронавирус при незаметном течении болезни.И это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 9 февраля.