На Южном Урале все меньше тех, кто болеет коронавирусом. Количество пациентов, которым закрыли больничный, почти в два раза превышает количество тех, кто впервые столкнулся с новой инфекцией.
На какое-то время снижалась и смертность от коронавируса. Но в понедельник, 8 февраля, Минздрав Челябинской области снова сообщил от 16 умерших пациентах. Среди жертв пандемии опять есть врач. Так, в минувшее воскресенье ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог, который работал на станции скорой помощи в Магнитогорске. По словам близких, причиной смерти врача стал коронавирус.
Единственной надежной защитой от новой инфекции остается прививка. Поставить ее сегодня может любой желающий. Запись на вакцинацию идет на портале «Госуслуги», а также в поликлиниках по месту жительства.
Подробно о вакцинации и самой вакцине мы рассказали в отдельном материале.
Интересным опытом проведения вакцинации в эти дни делится Магнитогорский металлургический комбинат. Специалисты градообразующего предприятия разработали мобильное приложение для записи на прививку.
«Программа позволяет дать согласие на прививку, записаться на комплексный анализ готовности к процедуре и сформировать заявку. Прием анализов организован в 17 здравпунктах, расположенных на территории ММК. По результатам анализа работник получает СМС-уведомление с приглашением на вакцинацию и номером в электронной очереди. Место, дату и время для введения первого компонента вакцины работник также выбирает сам», — рассказывают в пресс-службе металлургического комбината.
Кстати, не забывайте, что с 1 февраля поликлиники возобновили диспансеризацию взрослого населения.
Это отличный способ проверить свое здоровье во время пандемии. По словам медиков, диспансеризация особенно актуальна для тех, кто перенес ковид в легкой, бессимптомной форме. Пока медики и ученые еще не знают, какой урон может нанести коронавирус при незаметном течении болезни.
И это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 9 февраля.
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