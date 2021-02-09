В Магнитогорске от коронавируса умер врач скорой помощи

Знавшие доктора соболезнуют его близким в социальных сетях

Магнитогорская станция скорой помощи потеряла врача-реаниматолога. Виктор Карпенков умер в минувшее воскресенье, 7 февраля. По словам близких, причиной смерти стал коронавирус.



«Перестало биться сердце любимого мужа, самого лучшего папы и дедушки, замечательного человека, врача- реаниматолога станции скорой помощи. Коронавирус забрал его у нас. Это тяжелый удар и невосполнимая утрата», — пишут близкие в городском паблике.



У Виктора Карпенкова был большой стаж работы. Неудивительно, что отдельные горожане помнят этого человека по своему детству.



«В это невозможно поверить. Очень добрый, хороший и отзывчивый человек. Лечил меня, когда я была маленькая, и всегда помогал... Ком в горле, слезы в глазах... Вечная память...» — пишет Надежда Белоцерковец.



«Такие люди как Виктор Васильевич — уже большая редкость. Вечная память этому замечательному доктору. Это был не просто врач, это был человек с огромной душой. Искренне глубокие соболезнования родным и близким», — добавляет Елена Корощенко.



Виктор Карпенков закончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». В скорой помощи он трудился анестезиологом-реаниматологом. Имел высшую профессиональную категорию.