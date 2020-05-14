В Челябинской области уровень заболевания коронавирусом ниже среднего по России

На Южном Урале он составляет 3,8 человека на 10 тысяч.

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Уровень заболевания Covid-19 в Челябинской области ниже, чем в среднем по всей России. Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге заявила замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. По её словам, данный показатель составляет 3,8 человек на 10 тысяч.



«Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области ниже, чем в среднем по России. У нас больных 3,8 человек на 10 тысяч населения. По стране этот показатель 16 человек на 10 тысяч»,— заявила Ирина Гехт.

Отметим, что за период пандемии от коронавируса как от основного или сопутствующего заболевания погибло 15 человек. Ирина Гехт подчеркнула, что большое опасение вызывает распространение пневмоний.

«С начала пандемии в Челябинской области умерло 15 человек. У многих из них Сщмшв-19 был не основным, а сопутствующим заболеванием. Вызывает тревогу большое распространение пневмоний и ковидных пневмоний. Чуть больше чем за месяц было проведено почти 4 тысячи исследований на КТ, почти 53% — ковидная пневмония и динамика нарастает», — отметила Ирина Гехт.

Напомним, что по данным оперативного штаба в Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 105 человек. За весь период пандемии в регионе заразились 1438 человек, из которых вылечились 438. 78 из всех выздоровевших излечились от заболевания за прошедшие сутки, что является самым большим числом за всё время.