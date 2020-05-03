Восьмой человек с коронавирусом скончался в Челябинской области

За последние сутки заболели ещё 54 человека.

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На сегодняшний день, 3 мая, в Челябинской области подтверждены 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 54 новых случая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На утро 3 мая в больницах находятся 608 человек. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются Роспотребнадзором и по звонкам, поступающим на телефон горячей линии. 7 человек переведены в другие регионы РФ по месту прописки и проходят лечение там»,— рассказали в ведомстве.

74 человека уже выздоровели и выписаны из больниц. За прошедшие сутки произошла ещё одна смерть от коронавирусной инфекции.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Также вся актуальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Все введённые с 28 марта ограничения продолжают действовать. Садоводам разрешено сменить место самоизоляции, проследовав до участка на личном автомобиле или такси. В городах области продолжается дезинфекция дорог и тротуаров. При появлении каких-то признаков недомогания следует сразу же вызывать на дом врача.