«Вопросов гораздо больше, чем ответов»: челябинка о том, как COVID-19 унёс жизнь близкого человека

Погибший оказался в списке контактных людей.

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Коронавирус отнял жизни уже более 90 человек в Челябинской области. И каждый раз кто-то терял своих родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек. Своей трагедией поделилась и жительница Челябинска Алла Андращук. Женщина написала в социальных сетях о том, как потеряла своего отца.

По её словам, всё началось с того, что супруга её папы Виктора Алексеевича Наталья попала в больницу с сердечным приступом в начале июля. И там заразилась коронавирусом. Однако женщину не перевели в инфекционку, а отправили домой ждать очереди на компьютерный томограф. А дома её ждал Виктор Алексеевич, которому болезнь мгновенно передалась.

«У него поднялась температура под 40, жаловался, что трудно дышать. Скорая приехала не сразу несмотря на то, что он предупредил, что у него инвалидность. Ему сказали ждать, ведь все ждут. Когда же его госпитализировали, то положили в обычное отделение терапии. Там он пролежал 3 дня, и только после того, как сделали КТ и обнаружили 70% поражения легких, перевезли на Горького в инфекционное отделение»,— рассказывает Алла Андращук.

Там мужчина пролежал пару дней, и его состояние резко ухудшилось 15 июля. Но, по словам челябинки, в реанимацию его не желали переводить до тех пор, пока его сестра не обратилась в министерство здравоохранения. Тогда его подключили к аппарату ИВЛ. Но было уже поздно.

«16 июля в 11 часов утра папа скончался. Ковид официально не поставили, в сводку на 16-17 июля не попал. Для чего скрывается статистика — не понятно»,— написала женщина.

Супругу погибшего Наталью, по словам Аллы Андращук, выписали из больницы после двухнедельного лечения с высокой температурой и сильным кашлем, объяснив это тем, что более двух недель в больнице держать не могут. Челябинка понимает, что врачи сейчас сильно загружены, но вопросов у неё осталось немало.

Напомним, как ранее сообщали в пресс-службе Минздрава Челябинской области, умершие от коронавируса или сопутствующих болезней, которые усугубил COVID-19, попадают в статистику лишь тогда, когда собраны все необходимые документы и справки. А это порой занимает не так мало времени.