На заводе в Трехгорном зафиксирован коронавирусный очаг

Сейчас там принимаются все экстренные меры.

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На градообразующем предприятии — «Приборостроительный завод» - закрытого города Трехгорный зафиксирован очаг ковида. За прошлую неделю там были зарегистрированы 4 случая заболевания и еще один результат пришел условно-положительный. Этот анализ принадлежит генеральному директору завода Владиславу Белоброву. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Он находится на самоизоляции с прошлого понедельника.

«Сейчас тест отправлен в референс-лабораторию для получения окончательного результата. В связи с этим сейчас на предприятии оперативно предпринимаются меры для блокировки распространения инфекции: определяется круг заводчан, с которыми я контактировал, они начнут проходить тестирование», — заявил Владислав Белобров.

Гендиректор «ПСЗ» отметил, что на сегодняшний день на заводе зарегистрировано 8 подтвержденных случаев COVID-19, еще 10 получили условно-положительный результат. Поэтому на заводе было принято решение перевести подразделение, в котором больше всего заболевших, на работу в две смены, чтобы развести потоки людей.

«На территории завода проводится усиленная дезинфекция зданий и отдельных помещений. Особое внимание уделяется обработке мест массового скопления людей — проходным, входным группам и холлам. Столовые теперь обрабатывают дважды в день. По-прежнему отслеживаем состояние здоровья всех заводчан, которые находятся на больничном. Ситуация непростая, отнестись к ней нужно со всей серьезностью. Важно соблюдать все меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, антисептики и гигиена», — добавил Владислав Белобров.

Отмечается, что на сегодняшний день, 10 августа, за все время пандемии коронавирусной инфекции, в Трехгорном был зарегистрирован 61 случай заражения ковидом. И 31 из них — работники «Приборостроительного завода». На сегодняшний день болеют 17 человек.