96 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Ещё два человека с COVID-19 скончались.

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Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает оставаться стабильной. На утро 8 августа зафиксировано 96 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе 12621 случай заражения инфекцией. Подробнее рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области на лечении остаются 3654 пациента. Они получают необходимую помощь. Их контакты отрабатываются как специалистами Роспотребнадзора, так и фиксируются по горячей линии»,— говорят в ведомстве.

Всего за время пандемии выздоровело 8649 человек, 166 из которых — за последние сутки. 42 пациента переведены в больницы других регионов.

«За последние сутки умерло два человека: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 74 года; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 65 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напоминаем, в регионе продолжает действовать масочный режим. Надевать маску необходимо во всех общественных местах: магазинах, банках, аптеках, транспорте, такси и различных учреждениях.