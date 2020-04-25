Военнослужащие в Чебаркуле ушли на карантин из-за коронавируса

Один из них контактировал с инфицированным.

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В Чебаркуле Челябинской области часть военнослужащих танкового полка ушла на карантин. А всё потому, что один из военнослужащих контактировал с человеком, больным коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Один из военнослужащих дислоцированного в городе Чебаркуле танкового соединения контактировал с гражданином, инфицированным COVID-19. В настоящий момент военнослужащий и контактировавший с ним круг лиц изолированы и переведены на карантинный режим, находятся под круглосуточным наблюдением военных медицинских работников»,— говорится в сообщении.

Скольким военнослужащим пришлось уйти на карантин — неизвестно, но у всех изолированных нет явных признаков заболевания, и состояние у каждого удовлетворительное.

«В воинских частях ЦВО проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя ежедневную двукратную дезинфекцию, санитарную обработку помещений и территорий, в также входной контроль на КПП с измерением температуры тела»,— добавляют в ЦВО.

Напомним, режим обязательной самоизоляции с предписанием длится 14 дней, а значит, ровно столько будут находиться изолированными военнослужащие танкового полка. Всего на территории Челябинской области зарегистрировано 310 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.