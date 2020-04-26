58 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Все они помещены в инфекционные отделения больниц.

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В Челябинской области за прошедшие сутки прибавилось 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого на сегодняшний день, 26 апреля, болеет 368 южноуральцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В инфекционных отделениях больниц находятся 317 человек. Все они помещены в отдельные боксы и получают необходимое лечение. Их контакты отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

Из 58 новых случаев только по Златоусту 37 человек. Среди них есть как пациенты и сотрудники медицинского учреждения, так и контактные с заболевшими.

«За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19. 47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Житель Башкортостана переведён в больницу по месту прописки, в соседний регион»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16. Вся информация также представлена на сайте коронавирус74.рф.

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлится до 30 апреля 2020 года. Затем, возможно, губернатор примет дополнительные решения.