Самая уязвимая категория пациентов при заражении коронавирусом — это люди старше 80 лет. Именно на их долю приходиться больше всего смертей в ковидных госпиталях. Об этом 16 ноября во время брифинга заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Самый большой процент летальных исходов при заражении коронавирусом наблюдается в возрастной категории пациентов старше 80 лет. Здесь погибают примерно 15% всех заболевших. И соответственно следующей уязвимой группой являются люди старше 70 лет», — рассказала Ирина Гехт.
Напомним, ранее, 6 ноября, в Челябинской области от коронавируса скончался самый возрастной пациент — ветеран двух войн 105-летний Михаил Резепин. А в понедельник, 16 ноября, стало известно о гибели самой юной пациентки ковидной клиники — двухлетней девочки.
На понедельник, 16 ноября, в Челябинской области официально подтверждены 23 тысячи 312 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки статистику пополнили 210 человек. В больницах региона развернуты 7 тысяч 92 ковидные койки. Примерно 15% из них свободны и сохраняются на случай ухудшения эпидситуации.
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