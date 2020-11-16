Власти Челябинской области назвали самую уязвимую для↓коронавируса возрастную группу

И это не 60-летние.

Самая уязвимая категория пациентов при заражении коронавирусом — это люди старше 80 лет. Именно на их долю приходиться больше всего смертей в ковидных госпиталях. Об этом 16 ноября во время брифинга заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



«Самый большой процент летальных исходов при заражении коронавирусом наблюдается в возрастной категории пациентов старше 80 лет. Здесь погибают примерно 15% всех заболевших. И соответственно следующей уязвимой группой являются люди старше 70 лет», — рассказала Ирина Гехт.



Напомним, ранее, 6 ноября, в Челябинской области от коронавируса скончался самый возрастной пациент — ветеран двух войн 105-летний Михаил Резепин. А в понедельник, 16 ноября, стало известно о гибели самой юной пациентки ковидной клиники — двухлетней девочки.



На понедельник, 16 ноября, в Челябинской области официально подтверждены 23 тысячи 312 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки статистику пополнили 210 человек. В больницах региона развернуты 7 тысяч 92 ковидные койки. Примерно 15% из них свободны и сохраняются на случай ухудшения эпидситуации.

