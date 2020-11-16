Власти Челябинской области рассказали, от чего зависит ввод новых ограничений

Такая лояльность связана с тем, что в регионе снижается число пневмоний.

«Я более чем уверена, что к таким мероприятиям мы не прибегнем в преддверии Нового года, что очень важно для экономики»,

— заявила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отвергла идею введения новых ограничений на территории области до конца этого календарного года. Об этом она рассказала на традиционном коронавирусном брифинге в понедельник, 16 ноября.

Такая лояльность связана с тем, что в Челябинской области уже вторую неделю снижается число пневмоний. А после ввода в строй новой инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка в регионе хороший запас свободных ковидных коек. Это позволит справиться с наплывом новых пациентов, если рост числа зараженных продолжится.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что власти сделал все возможное, чтобы остановить распространение новой инфекции, и теперь ситуация будет во многом зависеть от сознательности людей, которые также должны беречь себя и окружающих от заражения коронавирусом.

Также Алексей Текслер принял беспрецедентное решение и продлил режим повышенной готовности сразу на шесть недель — до 27 декабря 2020 года.

По данным официальной статистики, с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 23 тысячи 312 случаев заражения коронавирусом. Прирост за минувшие сутки оказался рекордным — еще 210 больных.