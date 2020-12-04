Власти назвали число заболевших коронавирусом в хирургии Копейска

Положительный результат теста получили более десяти пациентов.

В четверг, 3 декабря, Минздрав Челябинской области заявил о случаях коронавируса в отделении хирургии копейской ГКБ № 1. Спустя сутки чиновники уточнили подробности.

«На лечении в хирургии постоянно находятся около ста пациентов, в том числе экстренных. За ноябрь положительный ПЦР-тест на ковид получили 12 больных. Сейчас проводится эпидрасследование, которое поможет выяснить, как инфекция проникла в клинику», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

На сегодняшний день часть пациентов выписана домой, другие перенаправлены в больницы Челябинска. Отделение хирургии отмоют и продезинфицируют в выходные.

По словам Виктории Сахаровой, уже на следующей неделе копейская хирургия начнет приём пациентов по линии экстренной помощи. Чуть позже также возобновится госпитализация плановых больных.